Роспотребнадзор запретил купаться на шести пляжах Тамбова

Роспотребнадзор рассказал о состоянии водных акваторий пляжей в Тамбовской области. Было отобрано и исследовано 219 проб воды на микробиологические показатели, 130 проб - на санитарно-химические показатели, 79 проб на жизнеспособные яйца гельминтов и 43 пробы почвы с территорий пляжей на микробиологические показатели.