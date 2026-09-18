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Царьград

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155 ДТП с лосями за год: Нижегородцев предупредили об агрессии зверей

155 ДТП с лосями за год: Нижегородцев предупредили об агрессии зверей

За прошедшую неделю в Нижегородской области произошло четыре дорожно-транспортных происшествия с участием диких животных.

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