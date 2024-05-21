"Известия": в России в 2025 году планируют запустить жилищные вклады

В России в 2025 году планируют запустить жилищные вклады. Соответствующий законопроект поддержали в правительстве и Банке России, документ был одобрен в первом чтении, сообщает газета "Известия", ссылаясь на пресс-службу ЦБ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии