Алиса Вайдель призвала возобновить поставки российского газа для спасения экономики Германии. Она подчеркнула, что стабильное газоснабжение десятилетиями служило основой экономической модели страны.
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