Шесть дронов сбиты над Москвой: силы ПВО отражают 15-ю атаку

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитии шести дронов, направленных на столицу. По словам губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, силы ПВО уже отражают 15-ю атаку, и за последние двое суток было уничтожено 37 беспилотников.