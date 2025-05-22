Шесть дронов сбиты над Москвой: силы ПВО отражают 15-ю атаку

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитии шести дронов, направленных на столицу. По словам губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, силы ПВО уже отражают 15-ю атаку, и за последние двое суток было уничтожено 37 беспилотников.
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