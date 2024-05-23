НЛО или космический мусор? Что за светящийся объект пронесся в небе на юге России

Жители юга России заметили в небе неопознанный летающий объект. Его наблюдали сразу в нескольких регионах: Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Карачаево-Черкесии и Калмыкии.
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