Мошенники придумали новые схемы обмана россиян

Мошенники взяли на вооружение новые схемы обмана: они направляют гражданам «вызовы» в полицию через мессенджеры или электронную почту в связи с подозрением в совершении «преступлений» и вызывают россиян для якобы участия в коллегии присяжных заседателей.
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