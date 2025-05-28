Никитин о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина: «Хоккеисты поверили в наши идеи и достигли мечты через сверхусилие, травмы, боль, выплеснули все эмоции»

В финальной серии плей-офф ярославцы обыграли «Трактор» (4-1). — За счет чего выиграли этот Кубок Гагарина? — Хочется поблагодарить ребят, хоккеистов, которые поверили в наши идеи, принципы, и через тяжелую работу, высочайшую самоотдачу пришли к этому успеху.