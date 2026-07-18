ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 676 подписчиков

Сколько стоит жизнь семьи в Москве

Сколько стоит жизнь семьи в Москве

Мам часто осуждают, что они рано отдают детей в сады и выходят на работу. Мол, для кого рожала? Не знаю, может у этих комментаторов богатые мужья (потому что возмущаются часто именно женщины) или небольшие потребности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
F I
Традиционная классика  - денег нет но вы держитесь....
Ответить
4 н.