Сколько стоит жизнь семьи в Москве

Мам часто осуждают, что они рано отдают детей в сады и выходят на работу. Мол, для кого рожала? Не знаю, может у этих комментаторов богатые мужья (потому что возмущаются часто именно женщины) или небольшие потребности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Я не знаю, откуда кровь»: русская красавица вышла замуж за французского миллионера, но вскоре села за его убийство
- «Ободрали страну и сбежали»: Петросян, спустивший 5 млн на турецкую виллу для вещей Брухуновой, разозлил россиян
- Предложила ей отдых получше, а в итоге осталась виноватой и для нее, и для мужа
Свежие комментарии