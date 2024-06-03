Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Теперь они еще и за рождаемость взялись! Голикова и Котяков хотят под благовидным предлогом реализовать крайне "мутный" проект

Теперь они еще и за рождаемость взялись! Голикова и Котяков хотят под благовидным предлогом реализовать крайне "мутный" проект

Интересная жизнь с Vera Star Фото: rg.ru Наверняка многие знают, что многоуважаемая Татьяна Алексеевна Голикова, занимающая пост вице-премьера, курирует помимо всего прочего и Министерство труда, что позволяет ей нарезать архиважные задачи этому ведомству.

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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Всех названных в статье &quot;специалистов&quot; выдвинуло и утвердило Высшее Лицо. Кто-то может это изменить? Так что прекратите истерику
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1 час.
Александр Денисов
Опять нашего Вову обманули, негодных некомпетентных  министров ему подсунули... или это он нас обманывает...? &quot;.... а Васька слушает,да....&quot;. Самое главное, это кресло, остальное ...
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1 час.
213
Слишком гуманно!
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