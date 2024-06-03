Теперь они еще и за рождаемость взялись! Голикова и Котяков хотят под благовидным предлогом реализовать крайне "мутный" проект

Интересная жизнь с Vera Star Фото: rg.ru Наверняка многие знают, что многоуважаемая Татьяна Алексеевна Голикова, занимающая пост вице-премьера, курирует помимо всего прочего и Министерство труда, что позволяет ей нарезать архиважные задачи этому ведомству.
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