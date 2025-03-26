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Добрый Мир

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Россия и США замолчали: Эрдоган остался один на один с разъярённой страной

Россия и США замолчали: Эрдоган остался один на один с разъярённой страной

Уличные акции в поддержку задержанного мэра Стамбула и главного противника Эрдогана на предстоящих президентских выборах Экрема Имамоглу будут продолжаться далее.

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