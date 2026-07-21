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Боевик ВСУ пытался отправить почтой украденные ворота

Боевик ВСУ пытался отправить почтой украденные ворота

www.globallookpress.com/Yuliia Ovsyannikova Украинский боевик похитил кованые ворота в Родинском в ДНР и попытался отправить их домой по почте.

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Комментарии
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лина любимцева
Западэнськое жЫдо-бандэрье в своем репертуаре. КАК они отправляли контейнера на западэнщину  с награбленным имуществом с 2014 гоа на Донбассе,  и все последующее  время оккупации Донбасса.... Мало того,  их поганые родичи на западэнщине хвастались друг перед дружкой, &quot;сколько много прислал их родич домой богатств... И КТО БОЛЬШЕ ПРИСЛАЛ...&quot;... ГРАБИТЕЛИ!!
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2 м.
лл
лина любимцева
МАРОДЕРЫ!!
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2 м.