лина любимцева

Западэнськое жЫдо-бандэрье в своем репертуаре. КАК они отправляли контейнера на западэнщину с награбленным имуществом с 2014 гоа на Донбассе, и все последующее время оккупации Донбасса.... Мало того, их поганые родичи на западэнщине хвастались друг перед дружкой, "сколько много прислал их родич домой богатств... И КТО БОЛЬШЕ ПРИСЛАЛ..."... ГРАБИТЕЛИ!!