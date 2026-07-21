www.globallookpress.com/Yuliia Ovsyannikova Украинский боевик похитил кованые ворота в Родинском в ДНР и попытался отправить их домой по почте.
Боевик ВСУ пытался отправить почтой украденные ворота
Комментарии
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лина любимцева
Западэнськое жЫдо-бандэрье в своем репертуаре. КАК они отправляли контейнера на западэнщину с награбленным имуществом с 2014 гоа на Донбассе, и все последующее время оккупации Донбасса.... Мало того, их поганые родичи на западэнщине хвастались друг перед дружкой, "сколько много прислал их родич домой богатств... И КТО БОЛЬШЕ ПРИСЛАЛ..."... ГРАБИТЕЛИ!!
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2 м.
лл
лина любимцева
МАРОДЕРЫ!!
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2 м.
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