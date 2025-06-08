В России предложили ввести новую меру для защиты сделок с недвижимостью от мошенников

В Правительстве обсуждают новый пакет законов по борьбе с мошенничеством, на этот раз внимание будет уделено контролю сделок с единственным жильем и сделкам пожилых собственников, рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в г.
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