ВСУ начали истреблять птиц из-за страха слежки

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали массово истреблять птиц в подконтрольных Киеву Херсонской и Николаевской областях из-за якобы начала использования российскими военными новых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), похожих на пернатых, сообщает РИА Новости.
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