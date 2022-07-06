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Источник ТАСС: Россия впервые применила в ходе спецоперации на Украине «ружья» «Ступор»

Источник ТАСС: Россия впервые применила в ходе спецоперации на Украине «ружья» «Ступор»

В ходе спецоперации на Украине российские военные впервые применили электромагнитные "ружья" Ступор" для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА).

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