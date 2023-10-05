В МИД РФ заявили, что будут собирать данные о преступлениях Киева вплоть до победы в СВО

Россия будет собирать информацию о преступлениях киевского режима вплоть до своей победы в СВО. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД Родион Мирошник, передаёт РИА Новости.
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