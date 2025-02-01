Масленица в 2025 году: даты, традиции и обычаи праздника

Совсем скоро россияне будут отмечать один из самых радостных народных праздников — масленицу. Рассказываем, в какие даты этот праздник пройдет в 2025 году, какие традиции обычно соблюдают это время и как к масленице относится православная церковь.
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