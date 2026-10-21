© Илья Наймушин/РИА НовостиНовый iPhone Duo будет продаваться в России по цене в 330-500 тысяч рублей — за эту сумму можно взять поддержанную иномарку или Lada Granta, рассказал «Газете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен пот...
- ВИ Канцлер ФРГ Мерц:...
- В РПЦ рассказали,...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым