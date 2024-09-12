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  • Bogdan Stupin
    А вот тут как раз и зарыта одна из исторических центральноевропейских собачек. В том смысле, что, если бы сегодня про...Захарова ответила...
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    Мария Захарова- турецкому президенту:"Читайте нашу Конституцию». Зачем турку российская конституция? Он и с турецкой ...Захарова ответила...
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Захарова ответила Эрдогану

Захарова ответила Эрдогану

Турецкий президент вновь заявил, что считает Крым частью территории Украины и что его возвращение согласуется с международным правом.

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Комментарии
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Eduard
В мире у всех есть чья-то земля и что?
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7 час.
Bogdan Stupin
Мария Захарова- турецкому президенту:&quot;Читайте нашу Конституцию». Зачем турку российская конституция? Он и с турецкой не слишком хорошо знаком. А уж тема Крыма для потомка Османской империи - и вовсе удар &quot;под дых&quot;. 1783 год - вот тогда состоялось &quot;прощание турчанки&quot; с Крымом и - ВНИМАНИЕ! - как раз на основе международного права. А чтобы бурчать что-то про &quot;международное право&quot; при воспоминании о том позорище образца 1954 г., которое провернул Н.С. Хрущев (поклонник всего украинского, даже  бандеровщины), надо совсем уж попутать берега...
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4 час.
Bogdan Stupin
А вот тут как раз и зарыта одна из исторических центральноевропейских собачек. В том смысле, что, если бы сегодня провести в Чехии и Словакии референдум, то не факт, что идея объединения Чехии и Словакии получила бы поддержку большинства. Просто надо ЗНАТЬ истинный характер взаимоотношений  чехов и словаков, особенно в период с 1945 по 1989 гг.
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4 час.

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