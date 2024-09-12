Захарова ответила Эрдогану

Eduard В мире у всех есть чья-то земля и что?

Bogdan Stupin Мария Захарова- турецкому президенту:"Читайте нашу Конституцию». Зачем турку российская конституция? Он и с турецкой не слишком хорошо знаком. А уж тема Крыма для потомка Османской империи - и вовсе удар "под дых". 1783 год - вот тогда состоялось "прощание турчанки" с Крымом и - ВНИМАНИЕ! - как раз на основе международного права. А чтобы бурчать что-то про "международное право" при воспоминании о том позорище образца 1954 г., которое провернул Н.С. Хрущев (поклонник всего украинского, даже бандеровщины), надо совсем уж попутать берега...