«Надежда» проиграла «Динамо Курск». Чемпионат России Женщины Премьер-лига Регулярный чемпионат Надежда – Динамо Курск – 54:68 (18:21, 14:11, 11:16, 11:20) НАДЕЖДА : Колосовская (11 + 7 подборов + 5 передач + 3 перехвата), Полоневич (10) ДИНАМО КУРСК : Линскенс (16 + 9 подборов), Логунова (12), Репникова (10 + 7 подборов), Зверева (10 + 6 подборов) 20 октября .
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