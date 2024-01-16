В Крыму полицейские задержали подозреваемого в вымогательстве крупной суммы денежных средств у жительницы Симферополя

«Сотрудники Управления уголовного розыска и Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым совместно с коллегами из УМВД России по городу Симферополю и сотрудниками регионального УФСБ России задержали 43-летнего местного жителя, который подозревается в вымогательстве.
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