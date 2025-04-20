Как сценаристы умудрились испортить финал «Зимородка»: «косяки» третьего сезона, которые разочаровали зрителя Ольга БезродняяФинал сериала «Зимородок» вызвал у зрителей смешанные чувства, оставив после себя множество вопросов и недоумений.