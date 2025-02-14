Глава минфина США: Вашингтон хочет иметь долю в украинской экономике

TASS/AP/Alex Brandon Вашингтон хочет иметь долю в экономике Украины после урегулирования конфликта, чтобы получать прибыль для граждан Соединенных Штатов, заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox News.
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