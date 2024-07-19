Астрономы обнаружили уникальную экзопланету, которая превращается в горячий Юпитер. Эта планета, получившая название TIC 241249530 b, находится на расстоянии 1100 световых лет от Земли и обращается вокруг своей родительской звезды по очень вытянутой орбите.