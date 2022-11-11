РИА Новый день

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Директора коммерческой фирмы отдают под суд за обналичку

Директора коммерческой фирмы отдают под суд за обналичку

В Муравленко за мошенничество под суд пойдет директор коммерческой организации. Как сообщили РИА «Новый день» в пресс-службе прокуратуры ЯНАО, мужчина в 2015 году с банковского счета своей организации через фирмы-однодневки обналичил более 19 млн.

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