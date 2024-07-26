Партия власти Молдавии отказалась вернуть молдавский язык в конституцию

Предложение о восстановлении в конституции понятий «молдавский язык» и «история Молдавии» не поддержала правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (ПДС), сообщил 25 июля депутат от оппозиционного блока «Победа» Александр Нестеровский.
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