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В Приангарье за сутки медведи выходили к людям 17 раз

В Приангарье за сутки медведи выходили к людям 17 раз

В Иркутской области участились случаи появления медведей в населенных пунктах. За минувшую пятницу полицейские зарегистрировали 17 таких происшествий в разных городах и районах, сообщила пресс-служба МВД региона.

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