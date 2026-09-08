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Гастрономический маршрут по Петербургу: куда идти на завтрак, обед и ужин в сентябре

Гастрономический маршрут по Петербургу: куда идти на завтрак, обед и ужин в сентябре

«Сноб» изучил обновлённый за лето гастрономический контекст Северной столицы и констатирует: ехать и пробовать графские завтраки, огурцы с чёрной икрой от Чистякова и слушать пластинки — необходимо!Начать путешествие можно на тихой Моховой улице — в отеле Academia, расположившемся в особняке графа Шувалова XIX века.

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