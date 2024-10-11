Надоумил друг детства: задержанный за госизмену крымчанин признал вину

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Задержанный за госизмену житель Феодосии признался, что на его решение передавать Украине данные о военных и кораблях Черноморского флота, повлияла украинская пропаганда.
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