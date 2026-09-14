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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Исаев, Миронов и Родуолд – лучшие игроки недели в КХЛ. Котляров – лучший новичок

КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели. Лучшим вратарем признан  Даниил Исаев  («Локомотив»), одержавший четыре победы в четырех матчах с коэффициентом надежности 1,24.

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