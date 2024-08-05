Цифровой релиз "Смерча 2" состоится 13 августа 2024 года

Фильм "Смерч 2" вскоре появится в цифровых магазинах после его успеха в прокате. Universal Pictures традиционно выпускает свои новинки через месяц после их выхода в кинотеатрах, и ожидается это 13 августа 2024 года.
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