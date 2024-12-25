Каррера: «Станковича не должно волновать, что думает Абаскаль. За тренера всегда говорит только результат»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал слова Гильермо Абаскаля.Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал слова Гильермо Абаскаля.
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