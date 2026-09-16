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Новости Тамбова

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"Сказки с оркестром": в Тамбове стартует новый абонемент симфонического оркестра

"Сказки с оркестром": в Тамбове стартует новый абонемент симфонического оркестра

В Концертном зале АО «Пигмент» 20 сентября в 12 часов начнётся абонемент «Сказки с оркестром» Академического симфонического оркестра имени С.

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