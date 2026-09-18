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Регион 29

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В Поморье сироте, десять лет стоявшему в очереди на жилье, предоставили квартиру

В Поморье сироте, десять лет стоявшему в очереди на жилье, предоставили квартиру

Мужчина, оставшийся без попечения родителей, состоял на учете нуждающихся в жилье с 2014 года, но получил положенную по закону квартиру только после вмешательства прокуратуры.

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