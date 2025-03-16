19 человек, беспардонность которых перешла все границы

Некоторые люди уверены, что весь мир крутится вокруг них. Именно поэтому они без приглашения ходят в гости - ведь им должны быть всегда рады, легко нарушают чужой покой - ведь их интересы должны быть на первом месте.
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