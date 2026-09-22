Страна и люди
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Страна и люди

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ВС РФ завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполье

ВС РФ завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполье

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий завершили окружение крупного узла обороны Вооруженных сил Украины в городе Доброполье Донецкой Народной Республики.

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