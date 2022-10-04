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«Тоттенхэм» не смог забить «Айнтрахту» в третьем туре ЛЧ

Лондонский «Тоттенхэм» на выезде не смог обыграть франкфуртский «Айнтрахт». Основное время матча 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23, проходившего во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Коммерцбанк-Ареана», завершилось со счетом 0:0.

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