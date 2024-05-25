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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Как стать девственницей без операции: рецепты народной медицины

С точки зрения физиологии девственность – это состояние организма женщины до начала половой жизни. Анатомически она обозначена так называемой девственной плевой (гименом) — тонкой кожистой складкой, похожей на перепонку, закрывающей вход во влагалище.

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