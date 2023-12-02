Тайваньские производители ПК уверены: Windows 12 выйдет в июне 2024 года, и там буде...

Тайваньские производители ПК уверены: Windows 12 выйдет в июне 2024 года, и там будет сплошной ИИПо сообщениям сетевых источников, компания Microsoft может выпустить следующую версию своей операционной системы Windows 12 в июне следующего года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)