FT: стратегия Трампа по Ирану неясна и рискованна

Как пишет Financial Times, стратегия президента США Дональда Трампа в отношении Ирана остается неясной и сопряжена с серьезными экономическими и политическими рисками на фоне предстоящих промежуточных выборов.
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