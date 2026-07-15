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FT: стратегия Трампа по Ирану неясна и рискованна

FT: стратегия Трампа по Ирану неясна и рискованна

Как пишет Financial Times, стратегия президента США Дональда Трампа в отношении Ирана остается неясной и сопряжена с серьезными экономическими и политическими рисками на фоне предстоящих промежуточных выборов.

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