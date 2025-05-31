SC: Мерц, Макрон и Стармер выясняют, кто выражается жёстче против России

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер выясняют, кто из них выражается более жёстко в адрес России, передаёт портал Strategic Culture.
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