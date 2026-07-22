«Не путайте, это наша территория!»: приезжие бойцы ММА открыто заявили сибирякам, кто тут главный

АЛ

Александр Лагуткин

Какая бл-дь разрешает этим бабуинам приезжать и так наглеть в России!? Нечего делать этой средневековой дикоте в России! У себя русских они уже вырезали. Сейчас для этого они едут в Россию. Гнать всех обратно. Иначе эти средневековые дикари начнут на российских улицах вводить шариатские патрули, которые будут избивать всех, кто им чем-то не понравиться. Это потенциальная армия боевиков ИГИЛ внутри России. Их боевики тренируются и слаживаются в закрытых бойцовских клубах. Купив гражданство мигранты осаждают отделы МВД для получения лицензий на покупку огнестрельного оружия. Они из него уж точно не в уток стрелять собрались. У этих оккупантов, в отличие от россиян,есть и идея, и идеология ползучей оккупации России и создания на её месте своего халифата. Вся эта многомиллионная масса оккупантов управляется через криминальные диаспоры из радикальных исламистских центров, курируемых в свою очередь из ЦРУ и МИ-6. Неужели нашу глухую и слепую власть ничему не научил пример Косово. Враги страны и внутри, и вне её готовят Россию к развалу и расчленению по тому же сценарию с помощью многомиллионной орды этих дикарей, уже убивавших русских десятками тысяч целыми семьями у себя на родине.