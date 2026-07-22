Мигрантские сводки Фото: стоп-кадр из видео Видео из спортивного клуба, где воспитывают преступников, объясняет их животное поведение Всю неделю в Сети обсуждали исход апелляции по делу Фархода Рахимзоды, который два года назад жестоко расправился с молодой женщиной и ее 5-летней дочкой.
«Не путайте, это наша территория!»: приезжие бойцы ММА открыто заявили сибирякам, кто тут главный
Комментарии
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Владимир Елкин
Позор МВД, которое не видит этих отморозков!
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1 м.
Alex Nемо
Так в решении суда даже нет ни одного слова о его гражданстве, соответственно не будет и депортации...
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1 м.
АЛ
Александр Лагуткин
Какая бл-дь разрешает этим бабуинам приезжать и так наглеть в России!? Нечего делать этой средневековой дикоте в России! У себя русских они уже вырезали. Сейчас для этого они едут в Россию. Гнать всех обратно. Иначе эти средневековые дикари начнут на российских улицах вводить шариатские патрули, которые будут избивать всех, кто им чем-то не понравиться. Это потенциальная армия боевиков ИГИЛ внутри России. Их боевики тренируются и слаживаются в закрытых бойцовских клубах. Купив гражданство мигранты осаждают отделы МВД для получения лицензий на покупку огнестрельного оружия. Они из него уж точно не в уток стрелять собрались. У этих оккупантов, в отличие от россиян,есть и идея, и идеология ползучей оккупации России и создания на её месте своего халифата. Вся эта многомиллионная масса оккупантов управляется через криминальные диаспоры из радикальных исламистских центров, курируемых в свою очередь из ЦРУ и МИ-6. Неужели нашу глухую и слепую власть ничему не научил пример Косово. Враги страны и внутри, и вне её готовят Россию к развалу и расчленению по тому же сценарию с помощью многомиллионной орды этих дикарей, уже убивавших русских десятками тысяч целыми семьями у себя на родине.
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4 н.
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