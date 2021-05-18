Сбер расширил возможности подписки СберПрайм, не изменив её цену — 199 рублей в месяц. Теперь в подписку включены финансовые сервисы — популярная СберКарта с бесплатным обслуживанием и возможностью получать повышенные бонусы от СберСпасибо, сообщает пресс-служба Сбербанка.