Сбер расширил возможности подписки СберПрайм, не изменив её цену — 199 рублей в месяц. Теперь в подписку включены финансовые сервисы — популярная СберКарта с бесплатным обслуживанием и возможностью получать повышенные бонусы от СберСпасибо, сообщает пресс-служба Сбербанка.
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