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Регионы России

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Beelink представила мини-ПК ZeroTech EQR5 с процессором AMD Ryzen 5 5500U

Beelink представила мини-ПК ZeroTech EQR5 с процессором AMD Ryzen 5 5500U

Базовая конфигурация мини-ПК предлагается без оперативной памяти и накопителей по цене 1379 юаней. Версия с 16 ГБ DDR4 и SSD объёмом 500 ГБ стоит 3029 юаней.

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