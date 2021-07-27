США завершат боевую миссию в Ираке до конца

Соединенные Штаты Америки намерены завершить боевую миссию своего контингента в Ираке к 31 декабря, при этом поддержка местных сил безопасности, а также курдских военизированных формирований продолжитсяСоединенные Штаты Америки намерены завершить боевую миссию своего контингента в Ираке к 31 декабря, при этом поддержка местных сил безопасности, а также курдских военизированных формирований продолжится.