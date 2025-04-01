Александр Емельяненко рассказал о реабилитации после отказа ног

Российский боец MMA Александр Емельяненко высказался о реабилитации после отказа ног. «Ходить я пока не хожу, передвигаюсь на кресле-каталке, но каждый день делаю физические упражнения и потихоньку, всё уверенней и уверенней, становлюсь на ноги.