Александр Емельяненко рассказал о реабилитации после отказа ног

Российский боец MMA Александр Емельяненко высказался о реабилитации после отказа ног. «Ходить я пока не хожу, передвигаюсь на кресле-каталке, но каждый день делаю физические упражнения и потихоньку, всё уверенней и уверенней, становлюсь на ноги.
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