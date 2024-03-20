Началось. Банки ужесточают требования по ипотеке

На ипотечном рынке изменилась оценка долговой нагрузки заемщиков. Теперь банки стали запрашивать у потенциальных заемщиков ряд документов, подтверждающих их доход, чтобы соблюсти требования регулятора и минимизировать вероятность выдачи рисковых кредитов.