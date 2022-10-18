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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 18 октября 2022 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 18 октября 2022 года

Энергетический прогноз на восемнадцатое октября две тысячи двадцать второго года. Числовой вибрационный код 1240 =А ведь ложь убивает Любовь, как медленно действующий яд: сначала пропадает вера, потом гаснет надежда, а после остывает сердце.

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