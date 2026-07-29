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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зарплата Пакетта в «Авангарде» – 15 млн рублей за сезон («Матч ТВ»)

Зарплата нападающего Седрика Пакетта  в « Авангарде » составит 15 миллионов рублей за сезон. Об этом сообщает « Матч ТВ ».

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