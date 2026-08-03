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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров – лучший вингер в НХЛ по версии NHL Network. Пастрняк – 2-й, Капризов – 3-й, Марнер – 4-й, Панарин – 12-й, Овечкин не вошел в топ-20

NHL Network представил топ-20 лучших крайних нападающих НХЛ .  В список вошли три россиянина – Никита Кучеров («Тампа», 1-е место), Кирилл Капризов («Миннесота», 3-е) и Артемий Панарин («Лос-Анджелес», 12-е).

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